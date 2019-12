Dólar tem leve alta após Copom em dia de cautela no exterior

São Paulo — O dólar tinha leve alta contra o real nos primeiros negócios desta quinta-feira (12), com os investidores absorvendo o corte da Selic a nova mínima histórica pelo Copom, em dia de cautela no exterior devido às eleições no Reino Unido.

Às 9:13, o dólar avançava 0,22%, a 4,1285 reais na venda.

Na quarta-feira, o dólar à vista caiu 0,70%, a 4,1195 reais, menor patamar em mais de um mês, após o Federal Reserve enfraquecer as perspectivas de altas de juros nos Estados Unidos.

O contrato mais negociado de dólar futuro operava em alta de 0,10%, a 4,130 reais.

Neste pregão, o Banco Central ofertará até 10 mil contratos de swap cambial reverso e até 500 milhões de dólares em moeda spot. Adicionalmente, a autarquia leiloará contratos de swap tradicional para rolagem do vencimento fevereiro de 2020.