Dólar avança seguindo exterior após alívio momentâneo com aprovação na CCJ

São Paulo — O dólar subia ante o real nesta quarta-feira, acompanhando o movimento no exterior após alívio momentâneo com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovar a admissibilidade da reforma da Previdência na véspera.

Às 10:39, o dólar avançava 0,81 por cento, a 3,9542 reais na venda.

Na véspera, a divisa norte-americana terminou em baixa de 0,26 por cento, a 3,9224 reais na venda.

O dólar futuro avançava cerca de 0,8 por cento neste pregão.

Participantes do mercado já tinham precificado no fechamento de terça-feira a expectativa de que a proposta seria aprovada na CCJ, o que se refletiu em um dólar sem grandes oscilações na abertura.

Após um acordo acertado com o centrão no início da tarde da terça-feira, no fim da noite parlamentares da CCJ votaram, por 48 votos a 18, em favor da admissibilidade da reforma previdenciária apresentada pelo governo.

A reforma agora seguirá para análise de comissão especial da Câmara a ser instalada nesta semana, onde o governo não deve encontrar vida fácil para a tramitação da proposta diante de uma ferrenha oposição e da necessidade de apoio do centrão devido à falta de uma base parlamentar.

“Não tem motivos para comemoração, é só o primeiro passo, o que vai pegar é a comissão especial, onde a batalha vai ser muito mais dura”, explicou o economista da Tendências Consultoria Silvio Campos Neto.

Segundo ele, a expectativa de que o governo terá dificuldade na comissão especial e de que o texto poderá ser diluído mantém agentes financeiros posicionados defensivamente.

Passado o alívio de curto fôlego com a aprovação na CCJ e na ausência de novas notícias sobre a tramitação da Previdência, as negociações locais tendem a acompanhar o movimento externo, onde o dólar avançava cerca de 0,15 por cento sobre uma cesta de moedas.

No exterior, dados econômicos sólidos dos Estados Unidos contrastavam com medidores de confiança fracos na zona do euro, o que mantinha o dólar sustentado.

“Internamente, o dólar está com dificuldade de se descolar do movimento global, a despeito da aprovação na CCJ”, afirmou Campos Neto, explicando que a moeda norte-americana segue numa tendência de recuperação nesta semana depois de um período de baixa.

O movimento do dólar ante o real estava em linha com outras emergentes, como o peso chileno e o rand sul-africano.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,350 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de maio, no total de 5,343 bilhões de dólares.

O BC também informou que começará em 2 de maio a rolagem integral dos 201.785 contratos de swap cambial tradicional com vencimento em 1º de julho de 2019.