Dólar tem leve alta antes de fala de Powell

São Paulo – O dólar tinha leve alta frente ao real nesta terça-feira, com os investidores em modo cautela antes do discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e novas pistas sobre a política monetária do banco central norte-americano.

A cena política eleitoral no Brasil também continuava no radar dos investidores, num momento importante para a consolidação de eventuais chapas.

Às 9:54, o dólar avançava 0,16 por cento, a 3,8712 reais na venda, depois de fechar a véspera com leve alta de 0,37 por cento. O dólar futuro era negociado com alta de cerca de 0,30 por cento no final da tarde.

“Há a expectativa de que ele (Powell) reforçará a sinalização de gradualismo na condução da política monetária”, trouxe o banco Bradesco em relatório.

Powell vai depor sobre a economia e a política monetária diante do Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos às 11:00 (horário de Brasília).

O Fed já elevou os juros duas vezes neste ano e indicou que fará novamente mais duas altas até o fim de 2018, mas os mercados globais temem alguma surpresa, sobretudo após a intensificação da guerra comercial entre os Estados Unidos e seus parceiros, em especial a China.

Juros elevados têm potencial de atrair para a maior economia do mundo recursos aplicados hoje em outras praças financeiras, como a brasileira.

Internamente, os investidores ficavam cada vez mais cautelosos com a eleição presidencial de outubro, na reta final para os partidos confirmarem suas pré-candidaturas e eventuais coligações.

O foco principal continuava sendo para quem as legendas chamadas de “centrão” vão anunciar seu apoio. O mercado teme que um candidato que considere menos comprometido com ajustes fiscais possa ganhar tração.

O Banco Central anunciou leilão de até 14 mil swaps tradicionais para esta sessão, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em agosto, no total de 14,023 bilhões de dólares. Por enquanto, não anunciou intervenção extraordinária no mercado de câmbio para este pregão.