Dólar tem leve alta ante real em dia de menor liquidez

São Paulo – O dólar abandonou na reta final da sessão a queda com que vinha operando desde a abertura e terminou a segunda-feira com leve elevação ante o real, em dia de menor fluxo em razão do feriado norte-americano de Martin Luther King Jr.

O dólar BRBY avançou 0,12 por cento, a 3,2102 reais na venda, depois de recuar 3,26 por cento no ano até a última sexta-feira. O dólar futuro DOLc1 tinha alta de 0,14 por cento.

“O mercado usou a fala de Marun para justificar compras”, justificou um operador da mesa de câmbio de uma corretora local ao citar declaração do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

O ministro disse que o rebaixamento da nota do Brasil pela agência de risco Standard & Poor’s mostra que o futuro da economia do país ainda é incerto, mas não necessariamente vai mudar a tendência de votos de parlamentares sobre a reforma da Previdência.

A votação está marcada para fevereiro e, na tentativa de evitar que novas agências sigam o exemplo da S&P e rebaixem o rating do Brasil, o governo deve intensificar as articulações para aprovar a reforma no mês que vem.

Desde cedo já havia alguma expectativa de que a moeda norte-americana pudesse sustentar os atuais níveis de preços e não mantivesse o recuo ante o real.

“Ao comprarem a divisa norte-americana (os importadores) podem fazê-la mudar a trajetória e trabalhar descolada do exterior”, havia previsto pela manhã o analista de câmbio da Correparti Corretora, Guilherme França Esquelbek, ao citar os níveis atrativos de preços.

Na mínima, o dólar chegou a 3,1924 reais, o menor nível intradia desde os 3,19 reais de 23 de outubro do ano passado. No final da sessão, à tarde, no entanto, a moeda virou para cima e foi até a máxima de 3,2133 reais.

No exterior, o dólar perdia força ante uma cesta de moedas, com o euro nas máximas de três anos contra a divisa norte-americana.

O euro tem tido seus ganhos alimentados pelas crescentes expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) vai apertar a política monetária. O dólar tem se enfraquecido conforme os mercados mostram-se cada vez mais confiantes de que os bancos centrais vão reduzir seu estímulo.

O dólar também cedia ante divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano.