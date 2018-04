Dólar sobe e retoma o patamar de R$3,40

São Paulo – O dólar subia nesta sexta-feira e retomava o patamar de 3,40 reais, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior em dia de agenda esvaziada, e com os investidores de olho no noticiário político local.

Às 10:53, o dólar avançava 0,49 por cento, a 3,4081 reais na venda, depois de subir 0,34 por cento na véspera. O dólar futuro tinha alta de 0,65 por cento.

“O dólar está mais forte no mundo e, aqui, estamos trabalhando totalmente voltados para o exterior”, afirmou o analista econômico da gestora Rio Gestão, Bernard Gonin.

No exterior, o dólar subia ante uma cesta de moedas, com destaque o euro antes da reunião do Banco Central Europeu (BCE) na próxima semana, quando as autoridades devem sinalizar que não haverá mudanças na política monetária.

O dólar também operava em alta ante moedas de países emergentes e exportadores de commodities por conta da queda nos preços do petróleo e de commodities metálicas, como o dólar australiano, o rand sul-africano e a lira turca .

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) nesta sexta-feira por cortes de produção que ajudaram a elevar os preços da commodity e disse que essa ação não será tolerada. Após o tuíte do presidente dos EUA, o petróleo Brent e o WTI passaram a cair.

Internamente, o mercado seguia monitorando o noticiário sobre o cenário político e articulações para o pleito de outubro.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 3,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em maio e somam 2,565 bilhões de dólares.

Se mantiver esse volume diário e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.