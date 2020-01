São Paulo – O dólar era negociado em leve alta contra o real no início desta quarta-feira (29), em meio à permanência da cautela em relação ao surto de coronavírus na China, com os investidores também aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve.

Às 9:04, o dólar avançava 0,23%, a 4,2041 reais na venda.

Na última sessão, o dólar à vista fechou em queda de 0,37%, a 4,1944 reais.

O dólar futuro de maior liquidez subia 0,17% neste pregão, a 4,2030 reais.