Dólar sobe e vai a R$3,93 à espera pesquisas eleitorais

São Paulo – O dólar mantinha nesta segunda-feira a trajetória de alta vista no final da semana passada e já operava na casa de 3,93 reais, com o mercado à espera de mais uma rodada de pesquisas de intenção de votos à Presidência da República e com a agenda doméstica esvaziada.

Às 10:05, o dólar avançava 0,51 por cento, a 3,9348 reais na venda, depois de ter registrado alta de 0,24 por cento na última sessão. O dólar futuro tinha avanço de cerca de 0,55 por cento.

“(São) as primeiras (pesquisas) realizadas depois do prazo de inscrição das chapas, que chegou ao fim na quarta-feira passada”, escreveu a economista da corretora CM Capital Markets, Camila Abdelmalack, em relatório ao citar a expectativa, ainda pela manhã, do levantamento CNT/MDA.

Também nesta segunda-feira será divulgada pesquisa Ibope, sobre as intenções dos eleitores para a Presidência da República.

Na sexta-feira, os investidores não digeriram bem o levantamento encomendado pela XP Investimentos que mostrou que o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, tinha 9 por cento das intenções de voto em cenários sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, frente a 10 por cento no levantamento da semana anterior.

O mercado avalia que Alckmin é mais comprometido com reformas que considera necessárias ao ajuste fiscal do país.

A pesquisa também mostrou que Fernando Haddad, provável substituto do líder petista no pleito, ganhou terreno frente ao levantamento anterior, que ainda trazia o nome de Manuela D’Ávila (PCdoB), antes de abrir mão da candidatura para fechar aliança com o PT.

No exterior, o dólar subia ante uma cesta e operava misto frente as divisas de países emergentes, com alta ante o peso mexicano e queda ante o rand sul-africano.

Os investidores estão na expectativa das conversas entre representantes de Estados Unidos e China nesta semana, com o sonho de que possam gerar algum avanço na disputa comercial entre os dois países.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.