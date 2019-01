Dólar tem leve alta acompanhando exterior e atento à Previdência

São Paulo – O dólar operava em leve alta no início da sessão desta quinta-feira, após queda de mais de 1 por cento na véspera, acompanhando a movimentação da moeda no exterior e com o mercado atento às indicações sobre a reforma da Previdência.

Às 9:16, o dólar avançava 0,32 por cento, a 3,7754 reais na venda, após fechar na véspera com queda de 1,11 por cento, a 3,7633 reais, interrompendo seis pregões de alta.

O dólar futuro operava em alta de cerca de 0,5 por cento.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em entrevista à Reuters que a proposta de reforma da Previdência que está sendo estruturada pelo governo pode render uma economia de 700 bilhões a 1,3 trilhão de reais em 10 anos, podendo chegar a dois terços a mais que o esforço do governo anterior, que falhou.

Enquanto isso, uma importante fonte do Ministério da Economia explicou que o governo vai usar o discurso de justiça social e combate às fraudes como principal arma na estratégia de comunicação da reforma da Previdência para aprová-la no Congresso até o meio do ano.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de fevereiro, no total de 13,398 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.