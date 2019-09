Dólar tem forte queda e bate mínimas em 2 semanas

São Paulo – O dólar mostrava forte queda ante o real nesta sexta-feira, na esteira do mercado de trabalho dos Estados Unidos, e à espera do discurso do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, ainda para esta sexta.

Às 11:35, o dólar recuava 1,16%, a 4,0620 reais na venda. A cotação operava nas mínimas em duas semanas.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez cedia 1,25%, a 4,0625 reais.

Para Alessandro Faganello, operador de câmbio da Advanced Corretora, a divulgação dos dados de geração de empregos nos EUA elevou as expectativas de cortes futuros na taxa de juros do Fed, o que trouxe mais ânimo para os mercados.

“Mais uma vez, o movimento do dólar frente ao real está todo pautado pelo cenário externo. Houve um aumento nas apostas de cortes de juros nos EUA e isso acaba favorecendo o clima por aqui. Agora, basta esperar pelas sinalizações do Powell sobre a postura do Fed diante desses dados.”

A economia dos Estados Unidos gerou, em termos líquidos, 130 mil empregos em agosto, mostrou um relatório do Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.. O dado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela Reuters, que esperavam a criação de 158 mil novas vagas.

Moedas emergentes pares do real, como rand sul-africano e o peso mexicano, também se valorizavam frente ao dólar. Contra uma cesta de moedas, o dólar tinha queda de 0,15%, a 98,268.

As atenções agora se voltam para a fala de Powell ainda nesta sexta às 13h00 (horário de Brasília).

No cenário doméstico, o BC vendeu todos os 580 milhões de dólares em moeda física nesta sexta-feira e negociou ainda todos os 11.600 contratos de swap cambial reverso ofertados –nos quais assume posição comprada em dólar.