Dólar tem forte queda após trégua comercial entre EUA e China

São Paulo – O dólar iniciou dezembro em queda ante o real, sob influência do mercado internacional após os presidentes dos Estados Unidos e da China terem concordado no final de semana em suspender novas tarifas comerciais por 90 dias e ainda com a disparada do preço do petróleo aliviando a pressão sobre o câmbio.

Às 9:03, o dólar recuava 0,71 por cento, a 3,8286 reais na venda, depois de acumular alta de 3,58 por cento em novembro, terminando o mês a 3,8558 reais. O dólar futuro tinha baixa de 0,84 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,83 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de janeiro, no total de 10,373 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la nas próximas três semanas, como previu o BC em nota, terá feito a rolagem integral.