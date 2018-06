Dólar tem baixa após saltar 2% na véspera

São Paulo- O dólar iniciou a quinta-feira em baixa ante o real, acompanhando o cenário externo e depois de ter saltado 2 por cento na véspera, para seu maior patamar desde o começo deste mês.

Às 9:09, o dólar recuava 0,31 por cento, a 3,8634 reais na venda, depois de ter subido 2,04 por cento na véspera, para 3,8755 reais. O dólar futuro tinha leve alta de 0,10 por cento.

O Banco Central, por enquanto, não anunciou novas intervenções no mercado cambial para esta sessão. Apenas informou a oferta de até 8,03 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda de dólares no futuro, para concluir a rolagem do vencimento de julho.