Dólar fecha na maior alta em mais de 1 mês, cotado a R$ 3,77

Seguindo os passos do exterior, o dólar teve a maior alta frente ao real em mais de um mês nesta terça-feira (23). A moeda fechou negociada a 3,7729 reais, com variação positiva de 0,89%, a maior desde 14 de junho, quando avançou 1,15%. A cotação é a mais alta desde 8 de julho, quando fechou a 3,8081 reais.

O real era a moeda que mais perdia frente ao dólar nesta sessão, depois de vários pregões recentes na liderança dos ganhos, ainda sob o efeito positivo do andamento da agenda brasileira de reformas.

O dólar reagiu a uma combinação de notícias, incluindo ajustes nas expectativas para a política monetária dos Estados Unidos. Outro fator que influenciou foi o acordo para aumentar o limite de gastos nos EUA e perspectiva de queda ainda mais intensa no diferencial de juros entre Brasil e EUA.

O dólar voltou a tomar fôlego no mundo após o Fed de Nova York conter expectativas de um corte mais agressivo de juros nos EUA no fim deste mês. Além disso, a moedaganhou suporte nesta sessão com o acordo firmado entre a Casa Branca e líderes do Congresso norte-americano para evitar um novo “shutdown”.

As chances de menor alívio monetário nos EUA ganhavam força enquanto no Brasil os mercados cogitavam redução mais expressiva de juros até o fim do ano. Assim, o diferencial de taxas entre os dois países ficaria menos favorável ao Brasil, o que tiraria estímulo a fluxos para a renda fixa doméstica.

Isso teria efeito de conter fluxos de dólar ao país, o que por tabela poderia dar sustentação ao dólar em patamares ainda altos.