Dólar tem 8ª alta seguida, sobe 4,6% no mês e fecha a R$ 4,48

São Paulo – Em uma semana marcada pela escalada das tensões em mercados de todo o mundo, o dólar encerrou a sexta-feira (28) em alta de 0,13%, cotado a 4,481 reais, novo recorde nominal. Foi a oitava alta consecutiva da moeda – série mais longa de avanços desde 2005. Durante a manhã, o dólar chegou a passar dos 4,51 reais, mas perdeu força ao longo da tarde.

Na semana, a moeda norte-americana acumulou avanço de 2% frente ao real, depois de ter subido 2,14% na semana anterior. Em fevereiro, o dólar avançou 4,56%, maior alta para o mês desde 2015 (+6,19%). Em janeiro de 2020, a moeda já havia disparado 6,80%.

As oito sessões seguidas de aumenta fizeram dos últimos dias o mais longo período de alta do dólar desde 2005, quando foram nove pregões de valorização, entre 7 e 19 de dezembro daquele ano. Ao fim daquela série, o dólar estava em 2,382 reais .

As sessões turbulentas dos últimas foram marcadas pela rápida escalada do medo em relação ao avanço da epidemia coronavírus. As esperanças da semana passada de que a doença poderia ser contida na China foram substituídas nos últimos dias por preocupações de que as infecções estejam se espalhando pelo mundo. As medidas para conter o vírus têm abalado as cadeias de suprimentos, a economia mundial e os mercados financeiros.

Não colaboraram as notícias internas – dados do emprego no país divulgados hoje pelo IBGE mostraram avanço no número de contratações, mas uma taxa de desemprego que ainda continua alta para uma economia que tenta há três anos se recuperar de uma recessão. A taxa de desemprego encerrou janeiro em 11,2%, atingindo 11,9 milhões de pessoas.

*Com Reuters