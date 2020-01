Dólar tem 1ª queda do ano com alívio em tensões geopolíticas

São Paulo — O dólar teve nesta quarta-feira a primeira queda de 2020 ante o real, seguindo direção do exterior após discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acalmar os ânimos sobre uma nova escalada em tensões geopolíticas com o Irã.

No mercado à vista, o dólar fechou em queda de 0,31%, a 4,0519 reais na venda.

Mais cedo, a moeda chegou a subir, alcançando uma máxima de 4,0793 reais na venda, amparada pelo clima ainda de cautela sobre as tensões no Oriente Médio.

Na B3, em que os negócios com dólar futuro vão até as 18h15, o dólar tinha queda de 0,39% por volta de 17h15, a 4,0575 reais.