Dólar supera R$4,12 e fecha no maior patamar desde setembro de 2018

São Paulo — O dólar voltou a subir forte ante o real nesta sexta-feira, fechando no maior patamar em quase um ano, acima de 4,12 reais, com o mercado doméstico sob intensa pressão decorrente do arisco ambiente externo e de reveses do lado da agenda de reformas do governo.

O dólar à vista fechou em alta de 1,15%, a 4,1244 reais na venda.

É o maior patamar para um fechamento desde 18 de setembro de 2018 (4,1422 reais na venda). O dólar terminou a sessão a 1,73% do recorde de fechamento do período pós Plano Real (4,1957 reais, de 13 de setembro de 2018.)

No pico intradia, a moeda bateu 4,1330 reais na venda. Na compra, a cotação máxima deste pregão foi de 4,1318 reais, patamar mais elevado desde 25 de setembro do ano passado (4,1413 reais na compra).