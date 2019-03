Dólar supera R$ 4,00 após abertura com tensão renovada no governo

São Paulo — O dólar abriu com forte alta ante o real nesta quinta-feira e chegou a superar o patamar de 4 reais longo na abertura, com tensões políticas entre Executivo e Legislativo de volta ao foco, o que eleva a preocupação em relação à reforma da Previdência.

Às 9:11, o dólar avançava 0,86 por cento, a 3,9884 reais na venda, tendo batido a marca de 4,0165 reais logo nos primeiros negócios. O dólar fechou pela última vez em 4 reais em outubro do ano passado.

Na véspera, a moeda teve em alta de 2,27 por cento, a 3,9545 reais na venda. O dólar futuro caía 10,5 por cento.

O Banco Central anunciou que realizará nesta quinta-feira leilão de até 1 bilhão de dólares em operação de venda de moeda com compromisso de recompra, buscando colocar dinheiro novo no mercado e amenizar a pressão no dólar.

Também fará leilão de até 14,43 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de abril, no total de 12,321 bilhões de dólares.