Dólar abre acima dos R$4 com cautela com cena política

São Paulo – O dólar subia ante o real nesta sexta-feira (17), e mantinha-se acima de 4 reais, com aversão ao risco no exterior por renovadas tensões na disputa comercial entre Estados Unidos e China, e ainda com investidores cautelosos com a cena política interna.

Às 9:07, o dólar avançava 0,61%, a 4,0614 reais na venda.

O dólar futuro ganhava 0,3% neste pregão.

Na quinta-feira, a divisa encerrou com avanço de 1,01%, a 4,0366 reais na venda, fechando acima dos 4 reais pela primeira vez em sete meses e meio.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.