Dólar sobe seguindo exterior antes de ação do BC

São Paulo – O dólar operava em alta nesta sexta-feira, acompanhando a recuperação da moeda norte-americana no exterior com operadores cautelosos diante da ameaça de paralisação parcial do governo dos Estados Unidos, em dia de nova atuação do Banco Central no mercado.

Às 11:00, o dólar avançava 0,20 por cento, a 3,8599 reais na venda. Na mínima, a moeda foi a 3,8443 reais e na máxima, 3,8747 reais. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,5 por cento.

“O exterior está fazendo bastante preço, o dólar lá fora bem forte, mais forte do que ontem e o dólar aqui vai respondendo à pressão”, disse Ricardo Gomes da Silva Filho, operador de câmbio da Correparti Corretora.

“A tendência do mercado é ficar até um certo ponto lateral, sem expectativas de mudanças de patamar no dólar, ainda mais com o BC entrando com leilão de linha novamente e estabelecendo teto para o dólar por aqui.”

O BC realiza nesta sessão o quinto leilão de venda de dólares com compromisso de recompra em dezembro, no valor de 1 bilhão de dólares, para prover liquidez aos agentes durante tradicional período de saída de recursos do país no fim do ano.

A autoridade monetária também realiza nesta sessão o último leilão, de até 13,835 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de janeiro, no total de 10,373 bilhões de dólares. Se vender a oferta integral, terá concluído a rolagem do mês que vem.

No exterior, o índice do dólar contra a cesta de seis outras principais divisas globais avançava. A moeda norte-americana também ganhava força contra divisas emergentes como o peso mexicano e a lira turca.

O financiamento de agências governamentais dos Estados Unidos corre o risco de ser interrompido por uma disputa orçamentária envolvendo o presidente Donald Trump e republicanos da Câmara dos Deputados contra democratas devido à aprovação de recursos para construção de um muro na fronteira com o México.