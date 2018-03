Dólar sobe pouco à espera de dados do mercado de trabalho nos EUA

São Paulo – O dólar iniciou a quinta-feira com pequena alta ante o real, ainda sintonizado ao comportamento da moeda ante outras divisas no exterior, com os investidores à espera do relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos na sexta-feira depois de forte criação de vaga no setor privado divulgada na véspera.

Uma eventual guerra comercial após a taxação de importação de aço e alumínio pelos EUA ainda segue no horizonte. Na véspera, a Casa Branca anunciou que importantes parceiros comerciais, como México e Canadá, devem ficar de fora da regra.

Às 9:06, o dólar avançava 0,06 por cento, a 3,2460 reais na venda, depois de subir 1,05 por cento na véspera, a 3,2441 reais. O dólar futuro tinha ganhos de 0,05 por cento.

O Banco Central brasileiro não anunciou intervenção para o mercado cambial nesta quinta-feira, por enquanto. Em abril, vencem 9,029 bilhões de dólares em swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda de dólares no mercado futuro.