Dólar sobe nesta sexta à espera de dados de trabalho dos EUA

São Paulo – O dólar iniciou a sexta-feira em alta ante o real, acompanhando a trajetória da moeda ante outras divisas no exterior e à espera da divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-americano, que podem ajudar na construção do cenário sobre as altas de juros no país neste ano.

Internamente, o mercado segue monitorando o noticiário sobre a reforma da Previdência, com as negociações do governo ainda em busca dos votos necessários para conseguir aprovar o texto.

Às 9:10, o dólar avançava 0,68 por cento, a 3,1905 reais na venda, depois de cair 0,36 por cento na véspera, a 3,1690 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,7 por cento.

O Banco Central não anunciou, por enquanto, qualquer intervenção no mercado de câmbio. Vencem em março 6,154 bilhões de dólares em swap cambial tradicional –equivalente à venda de dólares no mercado futuro.