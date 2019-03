Dólar sobe na volta do Carnaval em dia de noticiário fraco

São Paulo – O dólar operava em alta ante o real nesta Quarta-feira de Cinzas, com investidores retornando do Carnaval em dia de noticiário tranquilo.

Às 15h019, o dólar avançava 1,64 por cento, a 3,84 reais, segundo um agente financeiro, após fechar com avanço de 0,72 por cento, a 3,7803 reais na sexta-feira.

O dólar futuro avançava 1,19 por cento.

Parte do movimento reflete ajustes após dois dias sem pregão, tendo como pano de fundo a reforma da Previdência.

“O que podemos ter é um rescaldo de sexta-feira, com relação à questão da Previdência, do presidente Jair Bolsonaro ter aberto a possibilidade de mudar a idade mínima e isso mexeu um pouco com o mercado e pode estar repercutindo ainda”, afirmou o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

No fim da semana passada, Bolsonaro admitiu a possibilidade de rever alguns pontos da reforma, inclusive a idade mínima para mulheres, o que colocou agentes financeiros em alerta por comprometer a economia de 1 trilhão de reais em 10 anos almejada pela equipe econômica.

Do exterior, investidores também observam desdobramentos das negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Na terça-feira, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitará um acordo comercial com a China que não seja perfeito, mas que Washington continuará a trabalhar por um acordo.

Na segunda, Pompeo dissera que EUA e China estão “à beira” de um acordo comercial que encerre a disputa entre os países.