Dólar sobe monitorando avanços da Previdência após demissão de Bebianno

São Paulo – O dólar avançava ante o real no início do pregão desta terça-feira, com o mercado monitorando avanços ligados à Previdência no Congresso após demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e observando retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 9:08, o dólar avançava 0,23 por cento, a 3,7411 reais na venda, após avançar 0,77 por cento, a 3,7324 reais na venda na véspera.

O dólar futuro subia 0,2 por cento.

O Banco Central realiza nesta terça-feira leilão de até 10,33 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de março, no total de 9,811 bilhões de dólares.