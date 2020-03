Dólar volta a ultrapassar os R$ 5 em dia de aversão a risco

São Paulo – O dólar voltava a ser negociado acima dos 5 reais nos primeiros negócios desta sexta-feira (27), em mais um dia de aversão a risco no mercado internacional, com as incertezas do fim de semana e parte do mercado realizando os lucros de curto prazo. Às 9h40, o dólar comercial subia 1,3% e era vendido a 5,059 reais. O dólar turismo avançava 1,2%, cotado a 5,26 reais.

“Em períodos de crise, os investidores não gostam de ficar expostos ao risco, com medo de surgir alguma notícia muito negativa no sábado ou no domingo”, disse Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Nesta semana, os estímulos anunciados pelos Estados Unidos serviram de gatilho para melhorar o humor do mercado. Mas, após cair frente ao real por três consecutivos , Cruz considera natural a apreciação do dólar. “É um movimento mais técnico do que ligado a alguma notícia.”