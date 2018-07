Dólar sobe mais de 1% com correção e exterior e fecha próximo de R$3,75

São Paulo – O dólar subiu mais de 1 por cento nesta quinta-feira, voltando a se aproximar do patamar de 3,75 reais, num movimento de correção e acompanhando o mercado externo, mas com os investidores sem tirar o foco da cena política local, na reta final para os partidos fecharem suas coligações para as eleições de outubro.

O dólar avançou 1,20 por cento, a 3,7468 reais na venda, depois de acumular perdas de 2,14 por cento nos dois pregões passados. Na máxima do dia, a moeda norte-americana foi a 3,7473 reais.

O dólar futuro tinha valorização de cerca de 1,60 por cento no final da tarde.

“O dólar caiu muito nos últimos dias, era natural uma correção, até pelos níveis de preços: 3,70 reais chama comprador”, comentou o gestor de derivativos de uma corretora nacional ao citar o noticiário político doméstico recente.

Nesta manhã, os partidos do blocão, grupo formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, anunciaram formalmente o apoio ao pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin.

O mercado já havia reagido bem a essa notícia, conhecida no final da semana passada, quando trouxe mais ânimo aos investidores, que consideram o tucano mais comprometido com as reformas econômicas, sobretudo de cunho fiscal.

No mercado internacional, o dólar avançava ante uma cesta de moedas, também em movimento de recuperação após bater a mínima de duas semanas mais cedo nesta sessão, e subia frente a divisas de países emergentes, como o rand sul-africano e a lira turca.

O Banco Central brasileiro ofertou e vendeu integralmente 14 mil swaps tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, rolando 12,6 bilhões de dólares do total de 14,023 bilhões de dólares dos contratos que vencem em agosto.