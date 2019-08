Dólar sobe frente o real com fala de Powell no radar

São Paulo — O dólar valorizava-se contra o real nesta sexta-feira, apósencerrar em seu maior patamar em três meses no dia anterior, com agentes do mercado à espera do discurso do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, em simpósio anual de Jackson Hole, para mais sinais sobre o futuro da taxa de juros dos Estados Unidos.

Às 9:53, o dólar avançava 0,32%, a 4,0908 reais na venda.

Na véspera, o dólar fechou em alta de 1,15%, a 4,0776 reais na venda, maior patamar desde 20 de maio.

A sessão era marcada por cautela antes do discurso de Powell, dada a incerteza em torno das declarações mistas dos membros do Conselho do Fed sobre a necessidade de mais cortes de juros.

Segundo analistas da Correparti Corretora de Câmbio, a expectativa “é que Powell mantenha a mensagem mais conservadora para os juros, principalmente após ter sido alvo de críticas feitas pelo presidente americano Donald Trump, e de ser até chamado de ‘sem noção’ pelo chefe da Casa Branca.”

Nesta sexta-feira, os juros futuros dos EUA indicavam que operadores veem quase 100% de chance de o Fed cortar juros em 0,25 ponto percentual em setembro, de 90% de chance na quinta-feira, de acordo com a ferramenta Fedwatch do CME Group.

Também corroborava para o sentimento de incerteza o anúncio da China nesta sexta-feira de que planeja aumentar as tarifas de importação sobre alguns produtos norte-americanos, além de retomar as tarifas adicionais sobre importações de automóveis e peças dos EUA.

Na cena doméstica, o BC vendeu todos os 550 milhões de dólares em moeda física nesta sexta-feira e negociou ainda todos os 11 mil contratos de swap cambial reverso ofertados — nos quais assume posição comprada em dólar.