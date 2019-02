Dólar sobe em dia de Ptax mensal com mercado em espera e adotando cautela

O dólar encerrou em alta ante o real nesta quinta-feira, em dia de fechamento da Ptax mensal e com investidores em compasso de espera e adotando certa cautela com agenda interna e o cenário externo.

O dólar avançou 0,6 por cento ante o real, a 3,7531 reais. Na sessão, oscilou entre 3,7585 reais e 3,7177 reais. O contrato futuro de dólar mais líquido tinha elevação de 0,72 por cento.

No mês, a divisa norte-americana à vista acumulou alta de 2,58 por cento frente ao real.

Em meio à ausência de notícias no lado doméstico, em especial as ligadas à reforma da Previdência e antes do Carnaval, quando o mercado ficará parado durante quase três dias, investidores adotaram preferiram a cautela.

“Antes de um feriado prolongado, o investidor pisa no freio e age com mais cautela, ainda mais diante do atual quadro que estamos vivendo, com Previdência e cenário exterior… Ninguém vai tomar uma posição muito firme”, afirmou o operador de câmbio da Advanced Corretora, Alessandro Faganello.

A sessão ainda foi marcada por volatilidade na parte da manhã, oriunda da formação da taxa Ptax de final de mês, usada na liquidação de diversos derivativos cambiais e sua formação de preços. A cotação fechou em 3,7385 reais para venda.

Mais cedo, o Brasil e EUA divulgaram números de PIB do quarto trimestre.

A economia brasileira cresceu 1,1 por cento ante 2017, mas desacelerou no quarto trimestre. Nos Estados Unidos, a economia desacelerou menos que o esperado no trimestre em meio a gastos sólidos de consumidores e empresas.

No lado doméstico, investidores aguardam avanços da reforma da Previdência. O governo do presidente Jair Bolsonaro admitiu mudanças pelo Congresso à reforma, mas que qualquer alteração tem de preservar a economia de 1 trilhão de reais em 10 anos.

Algumas bancadas sinalizaram que o texto não avançará sem que o Planalto aceite mudar pontos da proposta, como as ligadas ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentadoria rural, o que pode impactar a economia almejada.

Participantes do mercado admitem que será difícil preservar a economia de 1 trilhão de reais e já trabalham com expectativa de que a aprovação da reforma só virá no segundo semestre.

Alguns agentes estão adotando posições compradas em dólar.

“Não acho que o dólar será negociado abaixo de 3,70 reais no próximo mês, então estamos adotando uma posição comprada”, disse a clientes o chefe da mesa de um banco em São Paulo.

Do cenário exterior, o mercado reverberou o encerramento abrupto da cúpula entre EUA e Coreia do Norte, que terminou no Vietnã sem acordo após Pyongyang fazer exigências ligadas a sanções consideradas inaceitáveis por Washington..

Também pesou sobre sentimento as declarações do secretário do Tesouro dos EUA de que negociações comerciais entre China e EUA ainda exigirão trabalho duro para render um acordo.

Na véspera, o BC avisou que quer rolar integralmente 12,321 bilhões de dólares em contratos de swap cambial tradicional equivalente à venda futura de dólares, que vencem em abril. Na sexta-feira fará o primeiro leilão, de até 14,50 mil contratos.