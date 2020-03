Dólar sobe e volta a superar R$ 4,66

São Paulo – O dólar subia frente ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira (11), após registrar a maior queda em 6 meses na véspera. Às 10, a moeda americana se valorizava 0,523% e era negociada por 4,67 na venda. Depois de o Banco Central fazer leilão de swap de 1 bilhão de dólares, a moeda chegou a ser negociada na casa dos 4,63 dólares.

Recentemente, as atuações do BC no mercado de câmbio têm se tornado rotineiras. Desde o início da semana, os leilões da autarquia já totalizam cerca 6,6 bilhões de dólares. No mercado, a percepção é a de que esse tipo de medida tem sido usado para dar maior liquidez.

Segundo Vanei Nagem, dúvidas quanto ao possível corte de juros no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) da próxima semana adicionam volatilidade no mercado de câmbio. “Está muito confuso. Cada um faz uma leitura do que vai acontecer e coloca em prática”, comentou

No mercado, as opiniões sobre o que acontecerá com a taxa Selic estão longe de ser um consenso e variam entre a permanência dos 4,25% até um corte de 0,5 ponto percentual.

Além da Selic, as atenções dos investidores também estão voltadas para o conflito entre Rússia e Arábia Saudita, que giram em torno da cotação do barril de petróleo. Para Nagem, o dólar tende a subir, caso o preço da commodity caia no mercado internacional, já que isso poderia significar um acirramento das tensões entre os dois países, aumentando a aversão a riscos. Nesta manhã, tanto o petróleo WTI quanto o brent caiam mais de 4%.