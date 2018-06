Dólar sobe e vai acima de R$3,85

São Paulo – A alta do dólar não dava trégua e a moeda norte-americana operava acima de 3,85 reais já na abertura do mercado nesta quinta-feira, com os investidores mantendo a cautela diante dos quadros fiscal e político locais.

Às 9:09, o dólar avançava 0,73 por cento, a 3,8664 reais na venda, depois de subir 0,75 por cento na véspera, a 3,8384 reais, maior nível desde março de 2016. O dólar futuro tinha alta de 0,5 por cento.

O BC oferta nesta sessão até 8.800 swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura dedólares, para rolagem do vencimento de julho. Também ofertará até 15 mil novos swaps.