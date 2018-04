Dólar sobe e vai a R$3,50 com cenas externa e local

São Paulo – O dólar voltou no início do pregão desta quarta-feira à casa dos 3,50 reais pela primeira vez desde junho de 2016 influenciado pelo movimento externo em mais um dia de alta do rendimento dos Treasuries, em meio à leitura de que o aperto monetário nos Estados Unidos pode ser mais firme do que o inicialmente previsto e atrair para lá fluxos globais.

Os investidores também estavam cautelosos enquanto entendiam as implicações da decisão do Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de retirar dos processos que estão nas mãos do juiz federal Sérgio Moro trechos de delações feitas por executivos da Odebrecht que implicam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Às 9:16, o dólar avançava 0,98 por cento, a 3,5034 reais na venda, depois de subir 2,64 por cento nos últimos quatro pregões e fechar a véspera a 3,4693 reais. Na máxima, a moeda foi a 3,5072 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,88 por cento.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 3,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em maio e somam 2,565 bilhões de dólares.

Se mantiver esse volume diário e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.