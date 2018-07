Dólar sobe e vai a R$ 3,94 com cena externa

São Paulo – O dólar iniciou esta sexta-feira em alta frente ao real com o foco na cena externa e com os investidores à espera de sinais do Banco Central brasileiro, se voltará a atuar no mercado ou continuará de fora como nos últimos dias.

Às 9:02, o dólar avançava 0,18 por cento, a 3,9413 reais na venda, depois de ter fechado o pregão passado em alta e a caminho do patamar de 3,95 reais. O dólar futuro tinha leve queda de 0,50 por cento.

No exterior, a expectativa ficava para os desdobramentos da guerra comercial global e a divulgação de novos dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos e possíveis impactos na condução da política monetária na maior economia do mundo.

O Banco Central brasileiro fará leilão de até 14 mil swaps tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em agosto, no total de 14,023 bilhões de dólares.

Por enquanto, o BC não anunciou intervenção extraordinária no mercado de câmbio para este pregão.

Esta sessão deve ter volume de negócios reduzido devido ao jogo da seleção do Brasil contra a Bélgica à tarde pela Copa do Mundo, o que manterá os investidores afastados das mesas de operação. E na segunda-feira, por conta de feriado em São Paulo, a B3 estará fechada.