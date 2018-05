Dólar sobe e vai a R$ 3,65 acompanhando exterior

SÃO PAULO, 15 Mai (Reuters) – O dólar iniciou a terça-feira em alta ante o real, seguindo a trajetória da moeda norte-americana no exterior com o avanço do rendimento dos Treasuries acima de marca psicológica de 3 por cento.

O movimento reflete ainda a cautela com a pesquisa eleitoral divulgada na véspera que indicou a preferência por candidatos que os investidores enxergam como menos comprometidos com ajuste fiscal.

Às 9:08, o dólar avançava 0,73 por cento, a 3,6546 reais na venda, depois de fechar a véspera em alta de 0,76 por cento, a 3,6281 reais. O dólar futuro tinha valorização de 0,80 por cento.

O Banco Central realiza nesta terça-feira leilão de até 4.225 contratos de swap cambial tradicional –equivalente à venda futura de dólares– para rolagem do vencimento de junho. Também ofertará até 5 mil novos contratos de swap.