São Paulo – O dólar fechou em alta ante o real nesta sexta-feira, acompanhando a força da moeda no exterior, com investidores buscando a segurança da divisa norte-americana diante da possibilidade de uma paralisação do governo dos EUA e por preocupações com a desaceleração da economia global.

O dólar avançou 1,15 por cento, a 3,8965 reais na venda. Na mínima, foi a 3,8443 reais e na máxima, a 3,8970 reais.

Na semana, acumulou leve queda de 0,21 por cento.