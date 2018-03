Dólar sobe e se aproxima de R$3,30 com exterior de olho no Fed

São Paulo – O dólar operava em alta ante o real nesta segunda-feira, acompanhando a trajetória da divisa norte-americana ante outras moedas de países emergentes no exterior, em semana de expectativa pelo desfecho do encontro de política monetária do Federal Reserve, banco central norte-americano.

Às 10:03, o dólar avançava 0,41 por cento, a 3,2925 reais na venda, depois de recuar 0,35 por cento na sessão passada. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,30 por cento.

“A dúvida ainda persiste na extensão do aperto (monetário), dado os indicadores econômicos mais recentes”, comentou o economista-chefe da gestora Infinity, Jason Vieira.

Por enquanto, o Fed prevê três altas de juros neste ano, com o mercado amplamente precificado de que a primeira acontecerá nesta quarta-feira. Mas o mercado procurava pistas sobre se esse ritmo vai aumentar para quatro elevações, diante da atividade econômica sem pressão inflacionária do país.

O dólar caía ante uma cesta de moedas, mas subia sobre divisas de países emergentes, como o peso mexicano e o rublo.

Recente pesquisa Reuters mostrou que o Fed elevará os juros nesta semana, disseram todos os 104 economistas ouvidos entre 5 e 13 de março, com mais três altas esperadas para este ano, impulsionadas pelo sólido mercado de trabalho. No levantamento feito há algumas semanas, as projeções eram de três altas neste ano.

A proximidade do dólar novamente do patamar de 3,30 reais pode atrair vendedores, a exemplo do que aconteceu na última sessão, e aliviar a pressão de alta.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão novo leilão de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em abril e somam 9,029 bilhões de dólares.

Se mantiver esse volume e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.