Dólar sobe de olho em sinalização do BC e antes de PIB dos EUA

São Paulo — O dólar tinha leves variações ante o real no início do pregão desta sexta-feira, encerrando a semana de olho em indicações do Banco Central sobre atuação no mercado cambial após a moeda flertar com 4 reais e monitorando o exterior.

Dados a serem divulgados às 9h30 (horário de Brasília) devem mostrar que o PIB dos EUA provavelmente cresceu a uma taxa anualizada de 2 por cento no primeiro trimestre.

Às 9:05, o dólar avançava 0,13 por cento, a 3,9611 reais na venda. No pregão anterior, a divisa norte-americana caiu 0,76 por cento, a 3,9561 reais na venda.

O dólar futuro subia cerca de 0,25 por cento neste pregão.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,350 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de maio, no total de 5,343 bilhões de dólares.

O BC também informou que começará em 2 de maio a rolagem integral dos 201.785 contratos de swap cambial tradicional com vencimento em 1º de julho de 2019.