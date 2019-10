Dólar sobe com Previdência e exterior no radar

São Paulo — O dólar subia contra o real nos primeiros negócios desta terça-feira, em dia de maior pressão sobre as moedas de países emergentes em geral, com agentes do mercado monitorando o cenário externo e a votação da reforma da Previdência no Senado.

Às 9:13, o dólar avançava 0,21%, a 4,1643 reais na venda.

Na véspera, o dólar fechou perto da estabilidade com oscilação positiva de 0,05%, a 4,1555 reais na venda. No terceiro trimestre, a cotação saltou 8,19%, maior alta para o período desde 2015, quando disparou mais de 33%.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 10.500 contratos de swap cambial reverso e ofertará até 525 milhões de dólares em dólar à vista. Adicionalmente, a autarquia também realizará leilão de contratos de swap tradicional.