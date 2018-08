Dólar sobe com guerra comercial e permanece no patamar de 4 reais

São Paulo – O dólar iniciou a quinta-feira em alta ante o real, acompanhando a trajetória no exterior após Estados Unidos e China aplicarem nova rodada de tarifas comerciais entre si e à espera do discurso do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira.

Mesmo sem previsão de novas pesquisas de intenção de votos nesta sessão, os investidores seguem monitorando o noticiário eleitoral doméstico, depois que a preocupação com as perspectivas para a eleição levou o dólar para o patamar de 4 reais.

Às 9:10, o dólar avançava 0,29 por cento, a 4,0675 reais na venda, após ter subido 0,46 por cento na véspera, para 4,0559 reais. O dólar futuro tinha avanço de cerca de 0,7 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.