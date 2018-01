Dólar sobe com exterior e julgamento de Lula no radar

São Paulo – O dólar opera em alta no mercado doméstico nesta terça-feira, 26, acompanhando a valorização registrada no exterior em relação ao euro, libra e moedas ligadas a commodities.

O ajuste decorre do acordo fechado na segunda-feira, 22, no Senado americano para encerrar a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos (EUA).

O pacto entre republicanos e democratas garante o financiamento do governo Trump até 8 de fevereiro, quando o Congresso terá de votar nova autorização de despesas.

Segundo um operador de câmbio, há compras defensivas também diante do incerto desfecho do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para quarta-feira (24) em Porto Alegre.

Já o IPCA-15 de 0,39%, acima do resultado de dezembro (+0,35%), mas abaixo da mediana das apostas do mercado (+0,42%) é monitorado, mas fica em segundo plano, diz.

Às 9h40 desta terça, o dólar à vista subia 0,17%, aos R$ 3,2145. O dólar futuro de fevereiro avançava 0,36%, aos R$ 3,2185. Em Nova York, o euro caía a US$ 1,2246, ante US$ 1,2258 no fim da tarde de segunda. O dólar recuava a 110,41 ienes, de 110,98 ienes no fim da tarde de segunda.

O Dollar Index avançava 0,04%. A moeda americana subia ante dólar australiano (+0,65%), dólar canadense (+0,31%), peso chileno (+0,51%), peso mexicano (+0,86%), rublo russo (+0,20%), lira turca (+0,56%) e rand sul africano (+0,73%).