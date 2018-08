Dólar sobe e chega a tocar em R$ 3,95

São Paulo – O dólar operava com forte alta nesta sexta-feira, já tendo tocado o patamar de 3,95 reais mais cedo, em mais um dia de nervosismo no mercado externo por conta da Turquia e com a cena eleitoral no Brasil, com os mercados reagindo a mais uma pesquisa de intenção de votos.

Às 10:46, o dólar avançava 0,87 por cento, a 3,9392 reais na venda, depois de chegar a 3,9535 reais na máxima do dia. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,75 por cento.

A lira turca voltava a recuar frente ao dólar neste pregão, ainda com preocupações com a influência do presidente turco, Tayyip Erdogan, sobre a economia, e suas solicitações por taxas de juros mais baixas.

Pesava ainda mais a notícia de que um tribunal turco rejeitou recurso para libertar o pastor norte-americano cristão Andrew Brunson de prisão domiciliar.

Brunson, que mora na província turca de Esmirna, está sendo julgado na Turquia por acusações de terrorismo. Seu caso está no centro de uma crise diplomática entre a Turquia e os Estados Unidos.

Os temores em relação à Turquia derrubavam outras moedas de países emergentes ante odólar, mas que recuava frente a uma cesta de moedas.

Renovados temores com a disputa eleitoral no Brasil também deixavam os mercados mau humorados após nova pesquisa de intenção de votos encomendada pela XP Investimentos mostrar que o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, tinha 9 por cento das intenções de voto em cenários sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, frente a 10 por cento no levantamento da semana anterior.

O mercado avalia que Alckmin é mais comprometido com reformas que considera necessárias ao ajuste fiscal do país.

A pesquisa também mostrou que Fernando Haddad, provável substituto do líder petista no pleito, ganhou terreno frente ao levantamento anterior, que ainda trazia o nome de Manuela D’Ávila (PCdoB), antes de abrir mão da candidatura para fechar aliança com o PT.

“O mercado tem dúvidas que outros candidatos tenham condição de fazer reformas, o que gera mau humor”, afirmou a estrategista de câmbio do banco Ourinvest, Fernanda Consorte, acrescentando que a campanha em rádio e TV, quanto começar, será muito importante nas campanhas.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.