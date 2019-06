Dólar sobe com cautela sobre efeitos do caso Sergio Moro

São Paulo — O dólar avançava ante o real no início do pregão desta segunda-feira, com cautela na cena política ligado à operação Lava Jato e ao ministro da Justiça, Sergio Moro, e aguardando apresentação do parecer do relator sobre a reforma da Previdência na comissão especial.

Às 9:05, o dólar avançava 0,57%, a 3,8996 reais na venda

Na sexta-feira, o dólar fechou com variação negativa de 0,13%, a 3,8775 reais na venda. Na semana passada, recuou 1,20%.

O dólar futuro também tinha alta de cerca de 0,45%.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.