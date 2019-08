Dólar sobe com cautela ligada à disputa entre EUA e China

O dólar subia ante o real na abertura do pregão desta sexta-feira, com busca por cautela no exterior após uma escalada nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 9:04, o dólar avançava 0,20%, a 3,8552 reais na venda

Na véspera, o dólar avançou 0,79% e encerrou a 3,8475 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro subia cerca de 0,4%.

O Banco Central realiza nesta sexta-feira leilão de até 11 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento outubro, no valor de 11,5 bilhões de dólares.