Dólar sobe após rebaixamento do Brasil pela Fitch; mercados aguardam Copom

O dólar registrava alta contra o real nos primeiros negócios desta quarta-feira, dia de divulgação da decisão de política monetária do Banco Central, com os investidores nervosos em meio a tensões políticas domésticas e após rebaixamento da perspectiva de rating do Brasil pela agência Fitch.

Às 9:07, o dólar avançava 0,69%, a 5,6286 reais na venda, enquanto o dólar futuro tinha alta de 0,82%, a 5,636 reais.

O dólar spot fechou a sessão anterior em alta de 1,23%, a 5,5902 reais na venda.

Nesta quarta-feira, o Banco Central ofertará até 10 mil contratos de swap cambial tradicional com vencimento em setembro de 2020 e janeiro de 2021.