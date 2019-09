Dólar sobe antes de leilões do BC e à espera de dados nos EUA

São Paulo — O dólar oscilava entre estabilidade e leve alta nos primeiros negócios desta segunda-feira, ainda acima de 4,15 reais, com investidores à espera de novidades sobre as negociações comerciais EUA-China e dados nos EUA, na véspera da divulgação da ata do Copom.

O mercado aguardava ainda operações de injeção de dólares spot e leilões de rolagem de linhas de moeda estrangeira.

Na semana passada, o dólar saltou 1,6%, na maior valorização semanal em um mês, na esteira da sinalização do Banco Central de que cortará novamente os juros, o que reduziria ainda mais o retorno ao investidor de sustentar em carteira posições que beneficiam a moeda doméstica.

Às 9h16, o dólar à vista avançava 0,11%, a 4,1582 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro tinha ganho de 0,17%, a 4,1585 reais.