Dólar sobe mais de 0,5% monitorando exterior e noticiário político

São Paulo – O dólar terminou a segunda-feira, 12, em alta ante o real, monitorando o mercado externo, em meio às preocupações com a saída do Reino Unido da União Europeia e com o orçamento italiano, e o noticiário político local, que contou com a confirmação de mais um membro da equipe do governo Jair Bolsonaro. O dólar avançou 0,55 por cento, a 3,7567 reais na venda, depois de bater a máxima de 3,7632 reais. O dólar futuro subia cerca de 0,60 por cento.

O feriado do Dia do Veterano nos Estados Unidos encolheu a liquidez local, com muitos investidores fora do mercado mesmo com as bolsas norte-americanas funcionando nesta sessão.

“A semana é mais curta, mas está carregada de eventos relevantes”, disse o operador da Advanced Corretora Alessandro Faganello, citando indicadores norte-americanos nos próximos dias que podem dar pistas sobre a trajetória dos juros nos EUA, bem como o fim do prazo para a Itália redefinir seu orçamento dentro das regras da União Europeia. O prazo para a Itália refazer seu orçamento com uma projeção de déficit menor termina na terça-feira. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, visitaria seus principais ministros nesta segunda-feira para discutir o plano, de acordo com fontes.

Uma outra fonte do governo disse à Reuters no domingo que o ministro da Economia está buscando revisar a previsão para o crescimento no orçamento para o próximo ano para tentar chegar a um acordo com a Comissão sobre a política fiscal.

Além disso, crescem as dúvidas sobre se a primeira-ministra britânica, Theresa May, poderá elaborar um acordo do Brexit que conquistará o apoio da União Europeia e de seu próprio partido, já que ela vem enfrentando resistências em seu gabinete e foi forçada a abandonar planos de uma reunião emergencial nesta segunda-feira, de acordo com o jornal Independent.

Desta forma, o euro tinha forte queda ante o dólar, enquanto a moeda norte-americana subia ante a cesta de moedas , já tendo atingido a máxima em 16 meses nesta sessão.

Internamente, causou boa impressão no mercado a entrada do ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy na presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme confirmação da assessoria de Paulo Guedes, futuro ministro da área econômica.

Havia especulação ainda sobre uma possível continuidade de Mansueto Almeida no Tesouro e a ida de Ana Paula Vescovi, atual secretária-executiva do Ministério da Fazenda, para a presidência da Caixa.

O Banco Central vendeu nesta sessão 13,6 mil contratos de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares. Desta forma, rolou 4,76 bilhões de dólares do total de 12,217 bilhões de dólares que vence em dezembro. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.