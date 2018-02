Dólar sobe ante real de olho em Previdência e Copom

São Paulo – O dólar forte em meio à queda de commodities no exterior influencia a demanda e alta da moeda americana frente o real na manhã desta quarta-feira, 7, segundo profissionais de câmbio.

Os agentes financeiros estão na expectativa pela decisão do Copom para a taxa Selic – com apostas majoritárias em mais um corte de 0,25 pp, para 6,75%, que pode ser o último do atual ciclo. O anúncio do Copom e o comunicado da reunião serão divulgados após o fechamento dos mercados.

A moeda americana já desacelerou pontualmente o ganho intraday em meio aos ajustes de posições, após a queda no fim desta terça-feira, 6, mas também repõe posição, buscando um preço em meio à alta do dólar ante o real no mercado de moedas emergentes, disse o gerente de mesa de derivativos de uma gestora de recursos.

Para o diretor da corretora Mirae Pablo Spyer, a volatilidade persiste e a cautela segue na ordem do dia. “As incertezas locais (reforma da Previdência e eleições) vão trazer mais volatilidade aos negócios”, avalia.

Às 9h29 desta quarta-feira, o dólar à vista subia 0,22%, aos R$ 3,2498. O dólar futuro de março ganhava 0,45%, aos R$ 3,2575.

No radar está o novo leilão de até 9.500 contratos de swap cambial (US$ 475 milhões) no fim da manhã. Na terça, o Banco Central vendeu o lote integral de US$ 475 milhões (9.500 contratos), o que ajudou na queda do dólar ante o real, na contramão do exterior.

O mercado está atento aos desdobramentos do café da manhã do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que acontece agora na residência de Maia em Brasília (9h). Também vai monitorar a entrevista coletiva do líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e do relator da Reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), às 10h, para apresentar um novo texto sobre a reforma da Previdência.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça que a votação está mantida para o próximo dia 20 de fevereiro.