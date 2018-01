Dólar sobe ante real com payroll dos EUA no radar

São Paulo – À espera do payroll dos Estados Unidos, o dólar opera em alta ante o real na manhã desta sexta-feira, 5.

A moeda norte-americana está alinhada ao viés positivo registrado no exterior ante as divisas principais e algumas moedas ligadas a commodities, como o dólar australiano, o peso chileno e o rand sul africano, entre outras, disse o gerente de mesa de derivativos de uma gestora de recursos. Ocorre ainda após o dólar ter acumulado perdas de 2,45% nas últimas três sessões.

O ajuste de alta da divisa americana se sustenta nesta sexta no exterior em meio a expectativas otimistas sobre o relatório de empregos (payroll) de dezembro dos Estados Unidos (11h30, no horário de Brasília), após o forte dado de criação de empregos no setor privado do país.

Nesta quinta-feira, 4, a consultoria ADP informou a abertura de 250 mil novos postos de trabalho nos EUA, enquanto analistas consultados pelo “Wall Street Journal” esperavam 195 mil novas vagas no mês passado. O indicador é considerado uma prévia do payroll.

Outros dados de atividade industrial e de serviços norte-americanos, da zona do euro e China também vieram fortes nessa semana e embalam o sentimento positivo nos mercados sobre a economia global.

Às 9h40 desta sexta, o dólar à vista subia 0,12%, aos R$ 3,2382. O dólar futuro de fevereiro estava em alta de 0,08% no mesmo horário, cotado a R$ 3,2485.