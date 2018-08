Dólar sobe ante real com exterior e cautela política

SÃO PAULO, 31 Ago (Reuters) – O dólar iniciou a sexta-feira em alta ante o real, em novo dia de nervosismo no exterior com a renovação das preocupações com a guerra comercial entre Estados Unidos e seus parceiros e ainda com a situação argentina.

Uma nova rodada de pesquisa eleitoral no Brasil também mantinha os investidores cautelosos nesta sexta-feira de início da campanha eleitoral na televisão e no rádio e com a expectativa de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possa julgar processos referentes à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de a pauta da sessão desta sexta ainda não prever nada.

Às 9:20, o dólar avançava 0,59 por cento, a 4,1706 reais na venda, depois de ter renovado na véspera o segundo maior valor do Plano Real, de 4,1463 reais. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,50 por cento.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) com oferta de 2,15 bilhões de dólares para rolagem do vencimento do dia 5 de setembro. Serão realizados dois leilões, o primeiro de 12h15 até 12h20 e o segundo, de 12h30 até 12h35.

A autoridade anunciou na véspera o início da rolagem dos 9,801 bilhões de dólares em swaps cambiais tradicionais, equivalente à venda futura de dólares, que vencem em outubro.

Fará na próxima segunda-feira o primeiro dos leilões para rolagem, com oferta de 10,9 mil contratos. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.