Dólar avança 0,7% com correção e saída de recursos

São Paulo – O dólar voltou a terminar em alta ante o real, corrigindo parte do forte recuo da véspera e com fluxo de saída de recursos, em ambiente de maior busca pelo risco no exterior diante de alívio nos atritos comerciais entre China e Estados e na questão do Brexit.

O dólar avançou 0,72 por cento, a 3,8802 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior a 3,8524 reais, em queda de 1,74 por cento, a maior perda percentual desde 8 de outubro.