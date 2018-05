Dólar sobe ante real acompanhando exterior

São Paulo – O dólar iniciou a segunda-feira com alta ante o real, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior em dia de agenda esvaziada.

Às 9:06, o dólar avançava 0,49 por cento, a 3,5411 reais na venda, depois de ter encerrado a semana passada a 3,5240 reais, em alta de quase 1,80 por cento. O dólar futuro tinha ganhos de 0,25 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão novo leilão de swap cambial tradicional –equivalente à venda futura de dólares– com oferta de até 8.900 contratos para rolagem do vencimento de junho.

Se mantiver esse volume até o final do mês, o BC terá rolado integralmente os 5,650 bilhões dedólares que vencem no mês que vem e terá vendido 2,8 bilhões de dólares adicionais.