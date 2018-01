Dólar sobe ante o real seguindo exterior

São Paulo – O dólar iniciou a terça-feira em alta ante o real, acompanhando a valorização da moeda ante outras divisas no exterior e com o mercado monitorando a questão fiscal doméstica.

Na véspera, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a prioridade do governo no momento é a votação da reforma da Previdência e que a regra de ouro das contas públicas será cumprida em 2018 com a ajuda da devolução de 130 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro.

Às 9:07, o dólar avançava 0,28 por cento, a 3,2455 reais na venda, depois de encerrar a véspera com leve elevação de 0,08 por cento, a 3,2363 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,09 por cento.