Dólar sobe ante o real com cautela antes de julgamento de Lula

São Paulo – O dólar não conseguiu sustentar a queda que o colocou abaixo de 3,20 reais pela manhã e terminou a segunda-feira em alta, com os investidores aumentando a cautela antes do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá afetar a corrida eleitoral deste ano.

O dólar avançou 0,25 por cento, a 3,2092 reais na venda, depois de atingir a mínima no dia de 3,1825 reais. O dólar futuro subia cerca de 0,40 por cento.

“Apesar do otimismo em relação ao desfecho do julgamento, faz sentido (o mercado ficar mais cauteloso)”, afirmou o operador da H.Commcor, Cleber Alessie Machado.

Lula será julgado na quarta-feira em ação do tríplex no Guarujá, pela qual foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. Se o recurso for negado, ele pode eventualmente ficar de fora das eleições à Presidência no final do ano.

O mercado avalia que Lula seria um candidato menos comprometido com o controle das contas públicas.

“O mercado reagirá com otimismo se ele for condenado por 3 a zero, resultado que pode sustentar o dólar abaixo de 3,20 reais”, acrescentou a diretora de câmbio da AGK Corretora, Miriam Tavares, referindo-se aos três desembargadores que farão o julgamento em segunda instância e ao resultado que poderia dificultar novo recurso do ex-presidente.

Até a decisão final, a defesa do ex-presidente tem vários recursos para adiar o processo e tentar evitar que, no dia dos registros das candidaturas, em 15 de agosto, Lula possa ser considerado inelegível.

Mais cedo, o dólar acompanhou de perto o cenário externo, onde a moeda norte-americana perdia terreno ante outras divisas com a paralisação do governo norte-americano após falta de entendimento entre democratas e republicanos no Senado.

O governo dos Estados Unidos foi paralisado neste fim de semana após impasse político que impediu acordo para fechar o Orçamento do país. Nesta tarde, os parlamentares chegaram a um acordo para reabrir o governo federal, que seria votado ainda nesta segunda-feira.

O dólar recuava ante uma cesta de moedas e também algumas divisas de países emergentes, como o rand sul-africano e o peso chileno .